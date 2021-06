Die Corona-Pandemie hat die Consulting-Branche ordentlich durchgerüttelt. Das zeigt die frisch vorgelegte Liste „Führende Managementberatungsunternehmen in Deutschland“ des Marktforschungsunternehmens Lünendonk & Hossenfelder, in der die 15 größten deutschen Managementberatungen nach Gesamtumsatz erfasst werden. Berücksichtigt werden dabei Unternehmen, die ihren Hauptsitz sowie die Mehrheit des Grund- und Stammkapitals in Deutschland haben. Die Entwicklung internationaler Beratungshäuser, die nennenswertes Geschäft in Deutschland haben, weist Lünendonk in einer separaten Liste aus.

Dabei zeigt sich: Mit den Auswirkungen der Pandemie sind nicht alle Häuser gleich gut klargekommen. Ein klares Erfolgskonzept gab es dabei nicht. Unter denjenigen, die sich gut behaupten konnten, sind laut Lünendonk-Liste sowohl Berater mit einer breiten und heterogenen Aufstellung als auch solche, die auf bestimmte Branchen – etwa Banken, Versicherungen oder öffentliche Verwaltung – spezialisiert sind.