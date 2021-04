EY verstärkt Private-Equity-Beratung

Die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte ergeben sich aus den Lebensläufen der Berater: Georg Hochleitner war zuvor fast vier Jahre als Managing Director bei der Corporate-Finance-Beratung Alvarez & Marsal tätig. Für ihn ist der Wechsel zu EY mit einer höheren Position verbunden. Alvarez & Marsal zufolge bringt der 51-Jährige rund 18 Jahre an Erfahrung mit Private-Equity-Fonds mit. Seine Schwerpunkte liegen in der Durchführung von kommerziellen und operativen Due Diligences. Vor seiner Zeit bei Alvarez & Marsal war Hochleitner unter anderem als Partner in der Private-Equity-Praxis von Goetzpartners tätig.