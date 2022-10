Finanzierung: Herter steigt in die Immobilienberatung ein

Anfang Oktober ist Herter & Co in die Beratung in der gewerblichen Immobilienfinanzierung eingestiegen. Dafür haben die Frankfurter, die gerade erst das zehnjährige Jubiläum gefeiert haben, einen neuen Manager an Bord geholt. Till Wenke fungiert ab jetzt als Head of Real Estate. Der 42-Jährige ist schon über 15 Jahre im Immobilienbereich tätig. Er war unter anderem für die HSH Nordbank und deren Nachfolgeinstitut Hamburg Commercial Bank in der Kreditvergabe und im Kapitalmarktgeschäft tätig. Zudem hat er auch im Sanierungsbereich gearbeitet.

Zuletzt war Wenke für die Corestate Bank aktiv, eine Beratungseinheit des gleichnamigen Immobilien-Asset Managers Corestate Capital, der sich gerade selbst in einer schwierigen Lage befindet. Dort strukturierte, vermittelte und platzierte er Finanzierungslösungen für Projektentwickler und Investoren. Warum steigt der Debt Advisor ausgerechnet jetzt in die Immobilienberatung ein?