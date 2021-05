Rautenberg Moritz & Co.: Boris A. Herzog wird neuer Partner

Das Corporate-Finance-Beratungshaus Rautenberg Moritz & Co. erweitert seine Führungsregie um einen weiteren Partner: Die Düsseldorfer ernennen ihren langjährigen Mitarbeiter Boris A. Herzog zum fünften Partner im Bunde. Er wird in Frankfurt stationiert sein und soll von dort aus den Bereich Strategy & Value Creation weiter ausbauen. Fokussieren soll sich Herzog auf die Felder Deal Execution, Vendor Due Diligence und Exit Readiness. Damit zielt auch diese Personalie in erster Linie auf Mandate von Finanzinvestoren. Auf diese Zielgruppe hat Rautenberg Moritz von Beginn an stark gesetzt – und damit offenbar großen Erfolg.