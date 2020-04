Steuerberatung: EY verteidigt Marktführerschaft

Die Big Four führen zwar das Geschäft mit der Steuerberatung in Deutschland an – der Abstand zu den Next Ten ist aber deutlich geringer als in der Wirtschaftsprüfung. So ist die Nummer 5 im Markt – WTS – mit einem Umsatz von 127 Millionen Euro nicht so weit von Deloitte entfernt. Mit gut 13,2 Prozent konnte WTS zudem ein ähnlich gutes Wachstum wie im Vorjahr vorweisen. WTS profitiert vor allem davon, dass das Haus als reine Beratungsgesellschaft keine Unabhängigkeitskonflikte mit WP-Mandaten hat – anders als die Big Four.