WTS baut Steuerberatung im Norden aus

Für weiteres Wachstum sollen auch die 14 frisch berufenen neuen Partnerinnen und Partner sorgen. Es ist die bislang höchste Zahl an Aufnahmen in die Partnerschaft für die Steuerberatung. Zu den neuen Partnern gehören auch mehrere Neuzugänge, die WTS von den Wettbewerbern der Big Four in die eigenen Reihen geholt hat. Lars Behrendt (vormals KPMG), wird bei WTS die Leitung des Hamburger Büros von Eva Doyé übernehmen, die Ende 2021 altersbedingt ausscheidet.



Auch Matthias Schmidt sowie Nils Bleckmann, beide vom Wettbewerber EY zu WTS gekommen, sind neu in der Partnerriege. Für die Geschäftsfelder Financial Advisory und Transactions sicherte sich WTS die Dienste von Thomas Kupke (ehemals MSR Family Office und KPMG), der das neu aufgebaute und um fünf Personen erweiterte Corporate-Finance-Team verstärken soll.



Weitere Zugänge hat WTS bereits in Aussicht gestellt: Es solle bald „prominente Unterstützung durch einen weiteren Partner mit einem mehrköpfigen Team im Bereich M&A Advisory“ geben, kündigte das Unternehmen im Juli an. Dieser solle „in Kürze“ zum Unternehmen stoßen.