WTS holt Experten von KPMG und PwC

Bei der Beratungsgesellschaft wird Becker als Vorstandsmitglied bei dem Financial Advisory-Spezialisten FAS tätig sein. Gemeinsam mit FAS-Gründer und Vorstand Ingo Weber werde er eine überregionale Leitungsfunktion erhalten. WTS, deren Kerngeschäft in der Steuerberatung liegt, hatte FAS 2017 übernommen. Seither bauen die Münchener den Beratungsarm durch einige Neuverpflichtungen aus.



So war unter anderem Jutta Menninger im vergangenen Jahr von PwC zu FAS gewechselt. Die Steuerspezialistin bildete zuletzt mit FAS-Gründer Weber eine Doppelspitze. Im Zuge der Verpflichtung von Becker wird Menninger dieses Amt nun aber angeben, wie ein Sprecher von WTS auf Anfrage von FINANCE erklärte. Sie bleibe jedoch weiterhin an Bord und kümmere sich nun vor allem um Steuerberatungsthemen.

Zugleich haben die Münchener den Führungszirkel von FAS ausgebaut: Neben Becker wurden zum 1. Juli 2020 drei weitere Berater aus den eigenen Reihen in den FAS-Vorstand berufen. Dazu gehören Nikolaus Färber, der am Standort München tätig ist, sowie Andreas Huthmann (Frankfurt) und Dirk Spalthoff (Düsseldorf). Damit solle die Repräsentanz der großen FAS-Standorte innerhalb der WTS-Gruppe gestärkt werden, erklärte die Beratung. Die Vorstandsriege des Financial-Advisory-Arms besteht damit nun aus insgesamt fünf Mitgliedern.