Goldman Sachs verliert einen ihrer bekanntesten Manager in Deutschland: Der Investmentbanker Eric Fellhauer geht in die Wissenschaft. Der 56-Jährige hat bereits seit vier Jahren einen Lehrauftrag an der Universität Karlsruhe inne und will sich laut einer internen Mitteilung, die FINANCE vorliegt, nun auf seine akademische Tätigkeit konzentrieren. Zuerst hatte die „F.A.Z.“ darüber berichtet.

Goldman Sachs bestätigte den Abgang: „Eric Fellhauer hat unsere Präsenz im deutschen Mittelstand erfolgreich ausgebaut und vertieft. Gemeinsam mit Tobias Köster hat er das Cross Market Group Geschäft in Deutschland aufgebaut, das sich auf Familienunternehmen konzentriert“, so Deutschlandchef Wolfgang Fink in dem Memo.

Fellhauer hatte sich bei Lazard einen Namen gemacht

Fellhauer war drei Jahre lang als Managing Director bei Goldman Sachs tätig und hatte dort die Mittelstandsstrategie der Investmentbank in Deutschland weiterentwickelt. Vor seiner Zeit bei den Goldmännern hatte der Banker 13 Jahre lange für die Investmentbank Lazard gearbeitet, davon acht Jahre als Co-Leiter des Deutschlandgeschäfts.

Bei Lazard hatte er unter anderem 2018 BASF bei der Übernahme des Polyamidgeschäfts eines belgischen Konkurrenten beraten, und auch bei dem Eon-Innogy-Deal im Jahr 2017 war Fellhauer maßgeblich beteiligt. Seine Karriere hatte der Investmentbanker bei der Commerzbank begonnen, weitere Stationen waren die Deutsche-Bank-Tochter Morgan Grenfell, Merrill Lynch in Frankfurt und London sowie das Private-Equity-Haus Carlyle.

Mit dem Schritt in die Wissenschaft kehrt Fellhauer nun zu seinen Ursprüngen zurück, der Manager hatte Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre am namhaften Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wirtschaftsingenieurwesen studiert und in Wirtschaftstheorie promoviert.

An der Uni Karlsruhe hat Fellhauer seit 2019 einen Lehrauftrag zu „Strategic Finance and Technology Change“ inne. Goldman Sachs zufolge beabsichtigt er, eine 50-Prozent-Professur anzunehmen. Außerdem will sich Fellhauer auf die Beratung von Familienunternehmen und Non-Profit-Organisationen konzentrieren.