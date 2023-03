20. März 2023

UBS-Aktie startet mit Verlusten in neue Börsenwoche

Am Montag gab der Aktienkurs der UBS zeitweise um mehr als 8 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von Freitagabend nach. Der Dax notiert nach einem zwischenzeitlichen Einbruch aktuell (12:03 Uhr) leicht über dem Niveau des Schlusskurses von Freitag. Auch andere Papiere wie die der Deutschen Bank und Commerzbank sowie der britischen Großbank HSBC starteten mit Verlusten in die neue Woche.

Bafin gibt grünes Licht für SVB-Nachfolgebank

Die Bafin hat der Silicon Valley Bridge Bank, der Nachfolgebank der kollabierten Start-up-Bank, die Erlaubnis erteilt, mit ihrer deutschen Zweigstelle SVB Germany das Kreditgeschäft und das Eigengeschäft zu betreiben. Damit kann die deutsche Nachfolgebank der SVB den Verkehr mit der Kundschaft öffnen.

19. März 2023

UBS übernimmt Credit Suisse

Nachdem der Deal schon über das Wochenende hinweg verhandelt wurde, ist die Übernahme am Sonntagabend des 19. März final: Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die kriselnde Konkurrentin Credit Suisse für einen Kaufpreis von 3 Milliarden Schweizer Franken. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Notfusion mit insgesamt 100 Milliarden Franken an Liquiditätshilfen.

Die Dealsumme von 3 Milliarden Franken beziehungsweise 0,76 Franken je Aktie liegt dabei deutlich unter dem jüngsten Börsenwert der Credit Suisse. Die Aktie der Schweizer Bank notierte zum Handelsschluss am Freitag bei rund 1,86 Franken, die Marktkapitalisierung lag bei mehr als 7 Milliarden Franken. Der Kaufpreis werde in eigenen Aktien bezahlt, so die UBS. Aktionäre von Credit Suisse bekommen demnach für 22,48 Aktien bei Credit Suisse eine Aktie der UBS.

Die UBS hatte Medienberichten zufolge am selben Tag zuerst 1 Milliarde Franken für die Übernahme ihre Konkurrentin geboten, dieses Angebot hatte die Credit Suisse aber abgelehnt.

Die Übernahme ist die größte Bankenfusion in Europa seit der globalen Finanzkrise 2008. Mit dem Zusammenschluss der zwei größten Schweizer Bankhäuser entsteht eines der größten systemrelevanten Geldinstitute der Welt – nach der Fusion dürfte die neue Schweizer Großbank größer sein als die Deutsche Bank.

Signature Bank findet Käufer

Die US-Behörde Federal Depost Insurance Corporation (FDIC) hat einen Käufer für die kollabierte New Yorker Signature Bank gefunden. Wie die FDIC am Sonntagabend mitteilte, übernimmt die Flagstar Bank, eine Tochter der New Yorker Community Bancorp, die vorrangig im Geschäft mit Kryptowährungen tätige Bank. Flagstar übernimmt dabei den Großteil der Einlagen der Signature Bank, alle 40 ehemaligen Filialen und einen Teil ihres Kreditportfolios. Rund 60 Milliarden US-Dollar der Kredite der Signature Bank und 4 Milliarden US-Dollar ihrer Einlagen würden in der Konkursverwaltung verbleiben, so die FDIC. Die FDIC schätzt, dass der Deal ihren Einlagenversicherungsfonds etwa 2,5 Milliarden US-Dollar kosten wird.

17. März 2023

First Republic Bank erhält massive Finanzspritze

Die strauchelnde US-Regionalbank First Republic Bank erhält eine milliardenschwere Finanzspritze von den größten US-Geldhäusern. Elf US-Großbanken unterstützen die Regionalbank mit einer Summe von insgesamt 30 Milliarden US-Dollar.

15. März 2023

Credit-Suisse-Aktie bricht ein

Der Aktienkurs der Credit Suisse bricht am Mittwoch, 15. März, zeitweise um mehr als 30 Prozent ein. Auslöser des Kurssturzes war die Ankündigung des Großaktionärs Saudi National Bank, die Schweizer Großbank nicht mit weiterem Kapital unterstützen zu wollen. Als Konsequenz aus ihren Liquiditätsproblemen fragt die Credit Suisse bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) Rettungskredite in Höhe von bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken an.

Zudem schießen die Credit-Default-Swaps (CDS) der Credit Suisse in die Höhe. Der 5-Jahres-CDS stieg bis zum europäischen Börsenschluss am 15. März um 308,6 Basispunkte auf 842,5 Basispunkte.

13. März 2023

Bafin schließt deutsche SVB-Tochter

Am Montag, 13. März, teilt die Bafin mit, dass sie die deutsche Tochter der SVB für den Kundenverkehr schließt und ein Moratorium über die Silicon Valley Bank Germany Branch ausspricht. Die Notlage der deutschen SVB-Tochter stelle jedoch keine Gefahr für die Finanzstabilität in Deutschland dar, da die Bank nicht systemrelevant sei.

HSBC übernimmt britischen Zweig der SVB

Ebenfalls am 13. März gibt der britische Finanzminister Jeremy Hunt bekannt, dass die Londoner Großbank HSBC die britische Tochter der SVB für einen symbolischen Preis von 1 Pfund übernommen hat. Die Einlagen der Bank seien damit vollständig geschützt.

Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank geben nach

Die Aktionäre von Deutscher Bank und Commerzbank reagieren stark auf die SVB-Pleite: Bis zum Nachmittag des 13. März fiel die Deutsche-Bank-Aktie im Vergleich zum Kurs des vorausgegangenen Freitagmorgens um knappe 7 Prozent, die Commerzbank musste seit Freitagmorgen Verluste von knapp 15 Prozent hinnehmen.

12. März 2023

US-Finanzministerin Yellen: Keine staatliche Rettung der SVB

Am Sonntag gibt die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen bekannt, dass die US-Regierung keine staatliche Rettung der SVB plane.

Am gleichen Tag schließen die US-Behörden zudem die New Yorker Signature Bank, ein Geldhaus, das vorrangig im Geschäft mit Kryptowährungen und Krypto-Unternehmen tätig war.

10. März 2023

Silicon Valley Bank kollabiert

Nachdem innerhalb eines Tages die Kunden der SVB 42 Milliarden US-Dollar an Kapital abgezogen haben, kollabiert die Bank. Die US-Finanzaufsichtsbehörde Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gibt bekannt, dass die Bank geschlossen wird und die Regulatoren die Kontrolle über die SVB übernehmen. Staatlich abgesichert sind nur Einlagen bis zu 250.000 US-Dollar, rund 94 Prozent der Kundenkonten fallen nicht unter den staatlichen Versicherungsschutz.

Zudem gibt die Bank of England bekannt, dass die britische Tochter der SVB, bei der auch deutsche Start-ups Einlagen deponiert haben, in die Insolvenz geschickt wird.

09. März 2023

Silicon Valley Bank scheitert mit Kapitalerhöhung

Die US-amerikanische Silicon Valley Bank (SVB) will sich mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar dringend benötigtes Kapital besorgen. Die Kapitalerhöhung scheitert. Mehrere Venture-Capital-Fonds raten daraufhin den Kunden der Bank, ihr Kapital abzuziehen. Am gleichen Tag setzt ein Bankansturm ein und Kunden des Geldhauses, vorrangig Start-ups, beginnen, in großem Stil ihre Einlagen von der SVB abzuziehen.