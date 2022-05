Banking as a Service als Chance im Firmenkundengeschäft

Banking as a Service – kurz BaaS – gilt unter den deutschen Finanzinstituten als Geschäftsmodell mit Potential. Zwar beschränkt sich das Gros der Entwicklungen in diesem noch jungen Feld derzeit noch auf das Retail Banking, doch auch im Firmenkundengeschäft schreitet die Entwicklung voran. Davon können Banken und ihre Unternehmenskunden gleichermaßen profitieren, erläutert Tomas Rederer, verantwortlicher Partner im Bereich FS Management Consulting bei PwC Deutschland.

Denn Banking as a Sevice setzt genau an der Stelle an, an der viele Banken und Finanzinstitute in den vergangenen Jahren immer wieder gescheitert sind: der Digitalisierung von Prozessen und der Einführung von neuen Digital-Produkten im Privat- und Firmenkundengeschäft. „Im Hinblick auf die Digitalisierung verändern die Banken immer mehr ihren Ansatz weg von ‚Wir bauen das selbst‘ hin zu ‚Wir lassen uns die passende Lösung bauen und nutzen dazu die Kompetenzen und Infrastruktur des jeweiligen Partners‘“, erläutert Rederer. Davon profitiert auch die Finanzabteilung der Kunden.