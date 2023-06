JP Morgan verstärkt sich mit Stefan Burgstaller. Dies geht aus einem internen Memo der US-Investmentbank hervor, das FINANCE vorliegt. Demnach wird Burgstaller bereits nächste Woche die Position des Vice Chair of EMEA Investment Banking bei JP Morgan antreten. Er kommt von der Bank of America Merrill Lynch, wo er zuletzt in London als Vice Chair Corporate and Investment Banking fungierte.

Burgstaller, der einen Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur von der Hochschule München besitzt, blickt auf knapp 30 Jahre Banking-Erfahrung zurück. Vor seinem Wechsel 2018 zur Bank of America Merrill Lynch war er über zwölf Jahre für Goldman Sachs und knapp sieben Jahre für Citi aktiv. Seine Karriere startete Burgstaller 1994 bei der Consulting-Boutique Beddows & Company in London.

Banker Burgstaller soll 2024 nach Frankfurt wechseln

Auch bei JP Morgan wird Burgstaller zunächst von London aus arbeiten. Im kommenden Jahr soll er laut Memo dann nach Frankfurt übersiedeln. Berichten wird Burgstaller künftig an die beiden Co-Heads EMEA Investment Banking, Dorothee Blessing and Conor Hillary.

Burgstaller werde eng mit Stefan Povaly, dem Deutschlandchef von JP Morgan, und dessen Team zusammenarbeiten. Burgstaller war zuletzt vornehmlich auf Firmenkunden in der globalen Automotive-Industrie fokussiert. Diese Expertise wird Burgstaller auch bei JP Morgan einsetzen.

So werde Burgstaller Automotive-Kunden aus der DACH-Region zusammen mit Luca Santini, EMEA-Chef Automotive and Aviation & Defence Investment Banking bei JP Morgan, betreuen. Dies sei aber nur ein Teil seiner Verantwortlichkeiten, er wird also auch mit deutschsprachigen Klienten aus anderen Branchen zu tun haben.

Zuletzt mehrere Abgänge für JP Morgan

Burgstallers Verpflichtung folgt auf einige Abgänge wichtiger Führungskräfte bei JP Morgan. So verlor das Institut zu Jahresbeginn seinen Investmentbanking-Chef für die DACH-Region, Christian Kames, an Lazard. Nur wenige Monate zuvor war Tobias Heilmaier, der seit 2018 als Co-Chef das deutsche Investmentbanking von JP Morgan verantwortete, zu Santander gewechselt.