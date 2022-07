NatWest kehrt nach Deutschland zurück

Rückkehr nach Deutschland: Die britische Bank NatWest kehrt infolge des Brexits nach Deutschland zurück und gründet die Tochter NatWest Bank Europe. Die europäische Einheit mit Sitz in Frankfurt soll noch in diesem Jahr vollständig operativ werden, wie die Bank berichtete.

Betreuen wird die NatWest Europe jedoch hauptsächlich britische Kunden. Die Gründung sei primär dazu gedacht, „um im Vereinigten Königreich ansässige Firmen- und Sponsorenkunden mit Interessen im Europäischen Wirtschaftsraum zu unterstützen“, gab NatWest dazu bekannt. Infolge des Brexits fällt es britischen Banken schwer, Geschäfte im europäischen Raum von UK aus zu führen. Aus Sicht der bisherigen Firmenkunden vom Kontinent ändert sich derweil nichts, sie werden weiterhin von der niederländischen Tochter NatWest Markets in Amsterdam betreut.

NatWest Markets war zuletzt auf Schrumpfkurs

NatWest Markets, die Investmentbanking-Sparte der früheren Royal Bank of Scotland (RBS), war in der DACH-Region zuletzt geschrumpft, wie unsere Schwester-Publikation DerTreasurer berichtete. Neben personellen Abgängen hatte die Bank mit Beginn der Coronakrise unter anderem ihr Neukreditvolumen zurückgefahren. Pläne, die Kundenbasis in Kontinentaleuropa zu reduzieren, habe es jedoch nicht gegeben, wie die NatWest damals betonte.

Die RBS selbst, die bis zur Finanzkrise 2008 vor allem auf dem deutschen Markt für Unternehmensfinanzierungen ein großes Rad drehte, hatte sich mit ihrer Sanierung 2015 vollständig aus Deutschland zurückgezogen.

Thomas Jakob übernimmt CEO-Posten

Zum CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung der neuen Deutschland-Tochter hat die NatWest Thomas Jakob ernannt, der sein Amt im August antreten soll. Jakob war zuletzt als Firmenkunden-Chef der Hamburg Commercial Bank (HCOB) tätig und zuvor Leiter der Region Südwest in Deutschland für die Unicredit. „Mit der Optimierung seiner langfristigen Struktur nach dem Brexit und den Abgrenzungsvorschriften ist NatWest aufgestellt, um in Europa langfristig erfolgreich zu sein“, kommentiert Jakob. Darüber hinaus hat die Bank Robert Fries zum COO und Werner Wegl zum CRO der NatWest Europe berufen.

