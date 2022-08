Stutzt Berenberg das Investmentbanking?

Gibt es erneut größere Veränderungen im Investmentbanking der Privatbank Berenberg? Das Hamburger Institut soll einen größeren Stellenabbau im Investmentbanking in London planen. So berichteten die britische Zeitung „The Telegraph“ sowie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen, dass rund 6 Prozent, also 30 Stellen, gekappt werden. Insgesamt arbeiten rund 500 Beschäftigte in UK für Berenberg.

Die Bank selbst kommentiert gegenüber FINANCE, es gebe „derzeit keine weiteren größeren Veränderungen bei der Zahl der Mitarbeiter, die über übliche Anpassungen hinausgehen, wie sie immer stattfinden“. Zu der Frage, ob das deutsche Geschäft betroffen ist, äußerte sich die Bank nicht.

Berenberg verlagerte Investmentbanking nach UK

Berenberg hat UK als zentralen Standort für ihr europäisches Investmentbanking auserkoren und im vergangenen Jahr erst die Division personell kräftig aufgestockt von 430 auf 490 Mitarbeiter. In einem „Anti-Brexit-Move“ hat Berenberg erst im März die Weichen für einen Umbau des Corporate-Finance-Geschäfts gelegt, um die Einheit für Kontinentaleuropa komplett nach London zu verlegen und von dort aus zu steuern, wie Fabian de Smet, Leiter des Investmentbankings für Kontinentaleuropa, im FINANCE-Gespräch erklärt hatte.

Bisher hatte Berenberg das Corporate-Finance-Geschäft auf Frankfurt, Paris und Brüssel und Stockholm verteilt. Betroffenen Mitarbeitern hatte die Bank den Wechsel nach London oder andere Aufgaben an ihren aktuellen Standorten angeboten.

Begründet wurde der strategische Schritt mit einem Wechsel vom generalistischen lokalen Ansatz hin zu einem sektororientierten zentralisierten Ansatz, der sich auf fünf Kernsektoren – Tech, Consumer, Industrials, Healthcare und Real Estate – fokussieren und künftig verstärkt Midcaps in Visier nehmen soll. Für diese Ausrichtung ist ein lokaler Ansatz weniger relevant.

Berenberg hat US-Investmentbanking verkleinert

Erst im Juni machten die Hamburger mit einem größeren Personal-Cut im ausländischen Investmentbanking Schlagzeile: Damals wurde bekannt, dass sich die Bank gut zehn Jahre nach dem Eintritt in den US-Markt von einem Drittel ihrer 150 Mitarbeiter bei der US-Tochter Berenberg Capital Markets trennen werde. Neben der Sektorfokussierung verwies das Geldhaus damals auch auf die schwierige Situation am Kapitalmarkt.

Eigentlich wollte die Bank das Wachstum ankurbeln, hatte erst vor wenigen Monaten ein neues Office in Stockholm eröffnet. Operativ haben die Hamburger auch die nötige Kraft für weitere Mitarbeiterrekrutierungen, schrieben sie doch im vergangenen Geschäftsjahr noch ein Rekordergebnis von 170 Millionen Euro – ein Plus von satten 57 Prozent – das großteils dem Investmentbanking und dem Börsenboom zu verdanken war.

Die geopolitischen Turbulenzen und die schwierige Entwicklung an den Märkten bremsen die Bank nun aus. Das zu Jahresbeginn noch geplante Mitarbeiterwachstum wurde nun „erst einmal zurückgestellt“, wie ein Sprecher gegenüber FINANCE bestätigt.

