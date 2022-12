Unicredit macht Hans Niethammer zum DCM-Chef

Kurz vor dem Jahresende dreht die Unicredit im Corporate und Investmentbanking noch einmal das Personalkarussell und macht Hans Niethammer zum Head of Debt Capital Markets (DCM). Niethammer, der diese Position bereits für Deutschland innehat, soll diese – vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden – in den kommenden Monaten auch gruppenweit übernehmen, wie die italienische Großbank mitteilt. Seine Aufgaben als Leiter des deutschen DCM-Geschäfts werde er auch in der neuen Position fortführen.

In seiner neuen Rolle folgt Niethammer auf Clemens Popp, der die Position des DCM-Chefs seit Ende 2016 innehatte und künftig die Leitung des Client Risk Management in Deutschland übernehmen wird. Auf Konzernebene wird sein Nachfolger Niethammer an den Leiter des Kapitalmarktgeschäfts Luca Falco berichten. In die neue Aufgabe startet Niethammer mit Rückenwind.