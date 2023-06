Alexander Wolff wird Deutschlandchef von Baker McKenzie

Wechsel an der Spitze von Baker McKenzie in Deutschland: Alexander Wolff wird mit Wirkung zum 1. Juli neuer Managing Partner. Wolff wurde zunächst für drei Jahre auf diese Position berufen. Damit beerbt er Matthias Scholz, der das Amt seit sechs Jahren innehat.

Alexander Wolff ist seit 2001 bei Baker McKenzie

Der neue Deutschlandchef Wolff kommt aus den eigenen Reihen und ist ein waschechtes Eigengewächs. So startete er seine Karriere bereits im Jahr 2001 im Berliner Büro von Baker McKenzie. 2009 stieg der 55-Jährige zum Partner auf und ist seitdem als Leiter für das Berliner Arbeitsrechtsteam zuständig. Wolff ist auf die Beratung von Mandanten zu arbeitsrechtlichen Themen fokussiert und begleitet diese schwerpunktmäßig bei Reorganisationen sowie im Zusammenhang mit Restrukturierungen einschließlich der Verhandlung mit Betriebsräten und Gewerkschaften.

Neben Wolff wurden außerdem die beiden Frankfurter Partner Christian Vocke und Oliver Socher in die Führungsetage von Baker McKenzie bestellt. Innerhalb des Managements wird Vocke die Themen Strategie und die Zusammenarbeit mit anderen Büros der Kanzlei betreuen. Socher hingegen wird den Bereich People & Culture leiten.

Vocke ist Teil der Praxisgruppe Corporate/M&A und berät schwerpunkmäßig zu Themen wie Aktienrecht, Konzernrecht, Unternehmensumstrukturierungen, Corporate-Governance-Strukturen und Wertpapierhandelsrecht. Darüber hinaus hat er Erfahrung in der Beratung von Joint Ventures sowie privaten M&A-Transaktionen. Sein Kollege Socher ist bislang Leiter der Einheit EMEA Banking & Finance und auf die Beratung von Banken und Investoren zu Bank- und Finanzierungstransaktionen, einschließlich Konsortialfinanzierungen spezialisiert.

Baker McKenzie: Deutschlandchef Scholz bleibt

Der noch amtierende Deutschlandchef Scholz ist seit Juli 2017 Managing Partner und war seinem Linkedin-Profil zufolge vier Jahre davon außerdem für die österreichischen Geschäfte von Baker McKenzie zuständig. Seit 1997 ist er bei der Wirtschaftskanzlei als Partner aktiv.

Scholz, der im Frankfurter Büro sitzt, bleibt Baker McKenzie weiterhin erhalten und wechselt in die Rolle des Partners in der IP/IT-Gruppe. In dieser Position werde er sich verstärkt der Mandatsarbeit widmen sowie das neue Management bei der Übernahme seiner neuen Aufgaben unterstützen, wie eine Sprecherin der Kanzlei FINANCE gegenüber mitteilte. Dabei soll Scholz noch ausgewählte Projekte begleiten, wie zum Beispiel den Umzug des Frankfurter Büros der Kanzlei.