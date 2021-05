„Florian Drinhausen bringt ein tiefes Verständnis des Finanzsektors und weiterer Branchen in Deutschland mit, was für den Erfolg unserer Kanzlei von unschätzbarem Wert ist. Er wird die Partnerschaft in großartiger Weise ergänzen“, lässt sich der Managing Partner von Ashurst in Deutschland, Derk Opitz, zitieren.

Jason Radford, der globale Chef des Corporate-Teams, glaubt: „Das Wachstum der Kanzlei in ganz Kontinentaleuropa wird durch die Qualität unserer deutschen Corporate-Gruppe unterstrichen. Mit Florian Drinhausen bauen wir unser Angebot weiter aus.“