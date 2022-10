DLA Piper bekommt zum 1. November eine neue Führungsspitze: Die beiden Partner Kai Bodenstedt und Martin Haller steigen zu Co-Country Managing Partnern in Deutschland auf. Sie folgen auf Benjamin Parameswaran, der Anfang Oktober zum globalen Corporate-Leiter befördert wurde. Die neue Position, in der er die Verantwortung für die weltweite Corporate-Praxis der Kanzlei übernimmt, tritt er ebenfalls Anfang November an. Auch Parameswaran führte DLA Piper in Deutschland einige Zeit gemeinsam mit Bernd Borgmann, bevor er zum Managing Partner für Deutschland aufstieg.

Kai Bodenstedt ist Eigengewächs von DLA Piper

Sowohl Bodenstedt als auch Haller kennen DLA Piper schon viele Jahre – sie haben aber beide unterschiedliche Beratungsschwerpunkte. Bodenstedt stieß im Jahr 2005 zu DLA Piper und ist derzeit Partner im Hamburger Büro der Kanzlei. Seit 2014 leitet der 50-Jährige die deutsche Praxisgruppe Arbeitsrecht, die sich der Kanzlei zufolge „hervorragend“ entwickelt hat und DLA Piper im Jahr 2018 den Titel Kanzlei des Jahres für Arbeitsrechts bescherte.

Bodenstedts Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Beratung von international tätigen Unternehmen und Konzernen bei Restrukturierungen sowie beim Umgang mit Betriebsräten. Seit zwei Jahren ist der Rechtsanwalt außerdem für die Bereiche HR und Recruiting bei DLA verantwortlich. Bodenstedt ist ein echtes DLA-Eigengewächs: Seinem „Linkedin“-Profil zufolge ist er bereits knapp 18 Jahre für die Kanzlei tätig. Zuvor arbeitete er knapp zwei Jahre als Wissenschaftsassistent an der Bucerius Law School in Hamburg.

Martin Haller leitet deutschen Real-Estate-Sektor

Martin Haller ist derzeit im Münchener Büro angesiedelt und arbeitet als Partner der Praxisgruppe Real Estate. Darüber hinaus ist der 44-Jährige Deutschlandchef des Real-Estate-Sektors, Mitglied des International Real Estate Sector Steering Committees und leitet außerdem die internationale Real Estate Development Group bei der Kanzlei.

Bei DLA Piper ist der Rechtsanwalt seit 2010 tätig, 2016 folgte die Berufung zum Partner. Haller berät hauptsächlich zu Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen, zu seinen Mandanten zählen Immobilieninvestoren, deutsche regulierte Fonds sowie Immobilienentwickler. Laut DLA Piper war Haller „maßgeblich“ am Gewinn des Awards als Kanzlei des Jahres für Immobilien- und Baurecht beteiligt.

Haller ist bereits seit zwölf Jahren für DLA Piper tätig, verrät sein „Linkedin“-Profil. Zuvor arbeitete der Rechtsanwalt bei Hogan Lovells sowie im Öffentlichen Baurecht des Bayerischen Innenministeriums.