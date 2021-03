Freshfields ist und bleibt der Liebling der Juristen

Die US-Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer behauptet sich an der Spitze des Rankings der beliebtesten Arbeitgeber für Juristen. Das zeigt eine Auswertung des Karrieremagazins „Azur“, das jährlich die 100 beliebtesten Arbeitgeber für Juristen ermittelt.



Den Rang einer Kanzlei ermittelt Azur aus insgesamt vier Kriterien: dem Gehalt, der Zufriedenheit der Mitarbeiter, dem Image des jeweiligen Hauses sowie der Zahl der für das kommende Jahr geplanten und in den vergangenen drei Jahren erfolgten Neueinstellungen junger Juristen. Bis zu 100 Punkte können die Kanzleien je Kategorie erzielen, die Gesamtbewertung der Wettbewerber orientiert sich an diesem Maximalwert.



Seinen erneuten Spitzenplatz verdankt Freshfields Bruckhaus Deringer nicht zuletzt der Zahl der Neueinstellungen: 100 Volljuristen und 400 Referendare sind es allein für das laufende Jahr, das gibt den Höchstwert von 100 Punkten beim Ranking-Kriterium „Neueinstellungen“. Dabei zahlt die Kanzlei Berufseinsteigern im ersten Jahr mit 120.000 Euro im Vergleich zu anderen Wettbewerbern nicht die höchsten Gehälter, und auch die Arbeitszeiten liegen mit 55 Wochenstunden über dem von „Azur“ ermittelten Durchschnitt von 52 Stunden. Beim Kriterium „Gehalt“ erzielt Freshfields 83 Punkte – das reicht für einen Platz in den Top 20.