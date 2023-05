Zuerst wollte Shearman & Sterling mit Hogan Lovells fusionieren, doch die Verhandlungen sind im März geplatzt. Nun verkündet die Wirtschaftskanzlei ihre geplante Fusion mit Allen & Overy. Die neue Großkanzlei soll „Allen Overy Shearman Sterling“ – kurz „A&O Shearman“ – heißen. Erst kürzlich hatte Shearman & Sterling sein gesamtes Münchener Büro an Morgan Lewis & Bockius verloren.

Bis der Deal in trockenen Tüchern ist, dauert es noch. Derweil erhöht Allen & Overy seinen Frauenanteil in Deutschland. In Frankfurt berät seit dem 1. Mai die Fondsspezialistin Dorothee Atwell als Partnerin in den Bereichen Asset Management und Alternative Investments.