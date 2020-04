Kanzleiticker: Berenberg, Ashurst, Linklaters

Die auf Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung spezialisierte Kanzlei Anchor hat ein Büro in Duisburg eröffnet. Geleitet wird der neue Standort von Rechtsanwältin Sarah Wolf, die als Partnerin in die Kanzlei eintritt. Sie wechselte gemeinsam mit Rechtsanwältin Nicole Ulfkotte und einem insgesamt 13-köpfigen Team von PKF Fasselt Schlage zu Anchor Rechtsanwälte. Duisburg ist der dritte Standort in Nordrhein-Westfalen und das insgesamt 13. Anchor-Büro in Deutschland. In Hannover hatte die Kanzlei zudem kürzlich Florian Harig zum Partner ernannt. Er arbeitet seit 2013 für Anchor.