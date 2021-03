Kanzleiticker: Bird & Bird, Weil, Orrick

Die Hamburger Kanzlei Bird & Bird bedient sich bei Luther und holt den Finanzierungsexperten Alexander Wojtek samt Team an die Elbe. Wojtek war seit 2018 Partner bei Luther und berät Banken und Investoren zu Projektfinanzierungen, Joint Ventures sowie bei M&A-Deals mit Schwerpunkt auf Infrastrukturprojekten. Mit ihm kommen die beiden die Associates Volkan Top und Michele Bering.



Im Bereich grenzüberschreitender Finanzierungen ist Benjamin von Bodungen als Partner bei Bird & Bird an Bord, er war bereits seit 2013 als Of Counsel in Frankfurt für die Kanzlei aktiv. Zuvor war er als Rechtsanwalt bei der KfW tätig und beschäftigte sich dort mit Asset-Finanzierungen sowie mit bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen.