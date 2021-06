Kanzleiticker: GSK Stockmann, Clifford Chance, Goodwin

GSK Stockmann treibt die Bemühungen für mehr Frauen in Führungspositionen voran: Seit dem 1. Mai sind in allen Kanzleigremien Partnerinnen vertreten, teilte die Sozietät mit. Neu im Führungskreis sind drei Juristinnen: Katy Ritzmann berät vornehmlich Venture-Capital-Fonds bei Investitionen im deutschen Markt, so zuletzt Target Global und Princeville Capital beim Börsengang von Auto1. Bei GSK verantwortet sie Legal-Tech-Entwicklungen und die digitale Transformation der Kanzlei.