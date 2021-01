Kanzleiticker: Rittershaus, Weil, Baker Tilly

Angelika Bartholomäi (Bild oben) ist als Partnerin im Bereich Corporate/M&A in das Frankfurter Büro der Wirtschaftskanzlei Rittershaus eingetreten. Sie war zuvor bei PwC Legal, wo sie zuletzt als Director das M&A-Team in Frankfurt und Mannheim geleitet hat. Zu Bartholomäis vorherigen Stationen gehören die Kanzleien Shearman & Sterling, Freshfields Bruckhaus Deringer sowie White & Case. Seit 2017 war sie für PwC Legal tätig.



Bartholomäis Branchenschwerpunkte sind Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Pharma und Healthcare. Unter anderem begleitete sie die Messer-Gruppe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Hans Müller Medizintechnik sowie Boehringer Ingelheim beim Verkauf des spanischen Produktionsstandortes Malgrat. PwC Legal hatte Anfang 2020 bereits ein achtköpfiges Team aus dem M&A-Bereich an EY Law verloren.