Die Kanzlei Schalast baut den M&A-Bereich aus. Stephanie Kandel soll von September an das Corporate/M&A-Team verstärken und dort einen Bereich Nachfolgeplanung aufbauen. Kandel, die auch im Notariat tätig sein wird, kommt von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein.

Weiteren Zuwachs hat Schalast in Düsseldorf erhalten, wo ein Team des Wettbewerbers SKW Schwarz zu Schalast gewechselt ist. Für die Kanzlei ist Düsseldorf nun das vierte Büro in Deutschland. Als Partner wechseln Andreas Seidel (Corporate/M&A), Michael Berghaus (Real Estate) und Jan Schneider (IT/IP) sowie ein Associate. Im Bereich Banking & Finance soll Karsten Schaudinn den neuen Standort verstärken, der von der Wuppertaler Kanzlei Hopfgarten wechselt. In Frankfurt kam im Juli mit dem Bankaufsichtsrechtler Thorsten Voß ein weiterer Partner hinzu. Voß war bis Ende 2019 Partner bei Fieldfisher.