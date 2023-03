Münchener Shearman-Team wechselt zu Morgan Lewis

Den Arbeitgeber wechseln, die Kollegen behalten: Das haben gleich mehrere Teams in letzter Zeit getan. Getroffen hat das auch die Kanzlei Shearman & Sterling. Deren gesamtes Münchener Büro wechselt im April zu Morgan Lewis & Bockius.

Das Münchener Büro hatte Shearman Sterling erst im März 2021 mit Florian Harder und Jann Jetter eröffnet. Beide Anwälte waren damals von Linklaters gewechselt, um den Private-Equity-Bereich zu stärken. Im vergangenen Jahr hatte die Kanzlei noch einen Ausbau des deutschen Standorts geplant.

Nach Angaben des Branchemediums „Juve“ wechseln mit Harder, Jetter und Florian Ziegler insgesamt 3 Partner, 20 Anwälte und 13 Business-Services-Kräfte gemeinsam die Kanzlei. Damit vertritt vorerst nur noch ein Partner in Frankfurt Shearman in Deutschland. Morgan Lewis & Bockius hingegen hatte hierzulande bisher nur einen Standort in Frankfurt mit etwa 20 Anwälten.

Gowling eröffnet Frankfurter Büro mit Partnern von Taylor Wessing

Auch Gowling WLG eröffnet einen neuen Standort. In Stuttgart und München besitzt die kanadische Kanzlei bereits Büros, nun kommt Frankfurt hinzu. Dafür konnte die Kanzlei vier Partner von Taylor Wessing gewinnen.

Dazu zählen mit Lars-Gerrit Lüßmann und Ulrich Reers zwei Kapitalmarktrechtler und mit Michael Sinhart und Michael Lamsa zwei M&A-Experten. Lüßmann und Reers sollen künftig die Kapitalmarktpraxis von Gowling WLG in Deutschland aufbauen, während Sinhart und Lamsa das M&A-, Private-Equity– und Venture-Capital-Team leiten werden. Hinzukommen soll zudem ein Partner für die Immobilienrechtspraxis.

Taylor Wessing zählt zwar auch nach dem Abgang noch knapp 50 Partner in Deutschland, dennoch dürfte dieser Abgang dort nicht für Jubel sorgen. Sehr wohl Grund zur Freude hat Taylor Wessing in einer anderen Nachricht: Die internationale Wirtschaftskanzlei geht eine strategische Allianz mit der spanischen Sozietät Ecija ein. Diese besitzt 33 Büros in 16 Ländern und ist insbesondere im spanisch- und portugisischsprachigen Raum vertreten.