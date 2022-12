Kanzleiticker: White & Case, GSK Stockmann, Noerr

White & Case mit Neuzugang und Beförderungen

Mit zwei Neuzugängen hat die Kanzlei White & Case ihre M&A- und Financial-Services-Regulatory-Praxis in Frankfurt verstärkt. Seit 1. Dezember ist der Bankaufsichtsrechtsspezialist Woldemar Häring als neuer Partner mit an Bord. Häring kommt von Allen & Overy, wo er bislang als Counsel im Frankfurter Büro der Kanzlei tätig war. Häring berät Finanzinstitute und Fintechs bei regulatorischen Projekten und M&A-Transaktionen aus dem Finanzsektor. Darüber hinaus verfüge er über langjährige Erfahrung in der Beratung zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie der Eigenkapitalverordnung, dem Kreditwesengesetz (KWG) oder den Mindestanforderungen an das Risikomanagement, teilt die Kanzlei mit.

Bereits im November hat sich Transaktionsspezialist Albrecht Schaefer als Local Partner dem Team Private-Equity-Praxis von White & Case in Frankfurt angeschlossen. Er kommt vom Mitbewerber von Linklaters, wo er zuvor mehrere Jahre als Managing Associate ebenfalls im Frankfurter Büro tätig war. Schaefer berät schwerpunktmäßig PE-Unternehmen und Fonds bei M&A-Transaktionen sowie in gesellschaftsrechtlichen Fragen.

Neben den Neuzugängen befördert White & Case zum 1. Januar mehrere seiner Juristen zu Local Partnern und Counseln. Den Sprung zum sogenannten Local Partner – also angestellten Partnern, die noch nicht dem Gesellschafterkreis der Kanzlei angehören – schaffen Sandra D’Ascenzo (M&A, Frankfurt), Markus Fischer (Debt Finance, Frankfurt), Anna Lubberger (Antitrust, Düsseldorf), Claire-Marie Mallad (Capital Markets, Frankfurt) und Gustav Ollinger (Regulatory & Public Law, Berlin). Counsel wird Marlene Maesch (Commercial Litigation, Düsseldorf).