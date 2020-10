Latham verliert vier M&A-Partner an Noerr

Martin Neuhaus war im vergangenen Jahr an einer Milliardentransaktion beteiligt, die in Deutschland für Schlagzeilen sorgte: Er begleitete Scout24 beim Verkauf der Sparte Autoscout24 für 2,9 Milliarden Euro an Hellman & Friedman. Zudem war er für E.on, Tengelmann sowie für PE-Häuser wie Carlyle tätig. Natalie Daghles beriet zuletzt unter anderem den US-Gesundheitstechnologiekonzern Cerner beim Verkauf von Teilen des IT-Healthcare-Portfolios an Compu Group Medical.

Rainer Wilke berät regelmäßig zu Transaktionen im Automotive-Sektor und zählt dort etwa Daimler und Daimler Financial Services zu seinen Referenzen. Beide begleitete er unter anderem in Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik zum Toll-Collect-Projekt.