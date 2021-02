Andreas Dombret steigt bei Houlihan Lokey auf

Nach weniger als einem Jahr erweitert der ehemalige Bundesbanker Andreas Dombret seine Beratertätigkeit bei Houlihan Lokey. Er wird künftig für die Investmentbank als Independent Chairman für Deutschland, Österreich und die Schweiz agieren. In seiner erweiterten Rolle soll er vor allem das Management bei der Umsetzung der Wachstumspläne in der DACH-Region beraten.



Die Boutique holte den Ex-Banker bereits im Juni vergangenen Jahres an Bord. Seitdem fungierte er zunächst als International Senior Advisor und beriet die Bank zu ihrer Wachstumsstrategie im Corporate-Finance-Geschäft in Kontinentaleuropa. In diesem Bereich war Houlihan Lokey in der Vergangenheit durch Zukäufe wie mit der M&A-Boutique Leonardo im Jahr 2015 gewachsen. Der Bank zufolge hat sich die Mitarbeiterzahl im Corporate-Finance-Geschäft in den vergangenen fünf Jahren auf 170 Banker verdreifacht.



In seiner bisherigen Beraterrolle konnte Dombret die Investmentbank offenbar überzeugen: Er habe „vom ersten Tag an wichtige Impulse gegeben“, lobte Matteo Manfredi, Leiter Corporate Finance für Kontinentaleuropa.