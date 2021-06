Der in Hamburg ansässige Johannes Glugla kam 2010 zu der Strategieberatung und arbeitet vornehmlich im Bereich der Transaktionsunterstützung. Er gilt als Experte für Private Equity und ist Absolvent der Business-School WHU aus der Nähe von Koblenz, einer der Kaderschmieden der deutschen Wirtschaftselite. Ab dem 1. Juli wird er in der Hansestadt zum Partner befördert. Glugla sieht den Private-Equity-Sektor trotz guter Ausgangslage noch nicht für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet. „die Branche muss ihr Geschäftsmodell einem dynamischen Marktumfeld anpassen“, wird Glugla in einer Pressemitteilung von BCG zitiert.



Erich Suess ist bereits seit 2009 für Boston Consulting tätig und Experte für den Finanzdienstleistungssektor. Vom Münchener Standort aus begleitet er vor allem Post-Merger-Integrationen. Nach Studienaufenthalten in den USA und Norwegen erlangte er einen Masterabschluss an der Handelshochschule Leipzig. Suess sieht Finanzunternehmen einem enormen Transformationsdruck ausgesetzt. Seiner Meinung nach führen neue Wettbewerber, niedrige Zinsen, hohe regulatorische Anforderungen und die Digitalisierung zu hohen Veränderungsgeschwindigkeiten. Auch er tritt seine neue Stelle am 1. Juli an.