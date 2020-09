Clearwater wagt sich nach Schweden

Für die M&A-Beratung ist es aber nicht nur wegen des Marktpotentials wichtig, vor Ort präsent zu sein. Auch andere M&A-Beratungen haben bereits das Potential in der Region für sich entdeckt und in Skandinavien Büros eröffnet – und das sogar wesentlich früher als Clearwater.



So hat die M&A-Beratung Lincoln International bereits vor mehr als zwei Jahren ein Büro in Stockholm eröffnet. Und auch MCF Corporate Finance, generell stark in Nordeuropa, hat schon seit einigen Jahren ein Standbein in Schweden.



Für Clearwater ist es in diesem Jahr nicht der erste Vorstoß in eine neue Region. Bereits Ende Juni gaben die Frankfurter bekannt, ihre Präsenz in den USA mit einer Kooperation stärken zu wollen. Kooperationspartner ist Keybank Capital Markets, der Corporate-Finance-Arm der US-Bank Keycorp. Der Kooperation ging eine mehrjährige Zusammenarbeit der beiden Beratungen voraus.



