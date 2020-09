Darum kehren M&A-Chefs in die Beratung zurück

Diesen Schritt kennt man bereits: M&A-Berater wechseln in die M&A-Abteilung eines Unternehmens. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Im Konzern winken geregelte Arbeitszeiten, man trägt plötzlich Verantwortung für eigene Projekte, und nicht selten sind die Gehaltsaussichten im Corporate M&A ähnlich gut wie in der Beratung – bei besser planbarer Arbeitsbelastung.



Deutlich ungewöhnlicher ist dagegen der umgekehrte Wechsel: von der Unternehmensseite zurück in die M&A-Beratung. Genau diesen Schritt haben die M&A-Berater Demian Köster und Tobias Ramminger gemacht. Was hat die beiden dazu bewegt, den Konzernen den Rücken zu kehren? Und welchen Rat würden sie Kollegen geben, die ähnliche Ambitionen hegen?