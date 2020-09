Digitalisiert sich die M&A-Beratung?

Der Gedanke, dass Online-Plattformen den M&A-Berater ersetzen, ist über zwanzig Jahre alt. Die ersten Versuche sind krachend gescheitert. In den vergangenen Jahren sind in Deutschland Plattformen auf den Markt gekommen, die einen anderen Ansatz verfolgen: Sie suchen den Erfolg nicht gegen, sondern gemeinsam mit den M&A-Beratern. Diese Entwicklung steht sinnbildlich für das Verhältnis von M&A-Beratung und Digitalisierung.

Die Kernleistung des M&A-Beraters ist nicht digitalisierbar. Auch wenn sie im Markt mitunter immer noch als Makler tituliert werden, sind die Berater doch in Wirklichkeit Strukturierer eines anspruchsvollen Prozesses, in dem nicht nur Interessenten identifiziert und angesprochen werden, sondern auch unterschiedliche Interessen in Einklang gebracht und häufig auch starke Emotionen kanalisiert werden müssen, damit es am Ende zu einem Abschluss kommen kann. Digitalisierung kann diese Kernleistung nicht ersetzen, den M&A-Prozess wohl aber an verschiedenen Stellen unterstützen und dem Berater die Zeit schenken, die seine Dienstleistung noch wertvoller macht.