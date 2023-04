Houlihan Lokey befördert Corporate-Finance-Spezialistinnen

Karrieresprung für Verena Jacobs-Dinger und Michaela Pfeifenberger: Houlihan Lokey hat die beiden Corporate-Finance-Spezialistinnen zu Managing Directors ernannt, wie die Investmentbank mitteilte. Die beiden Bankerinnen waren zuvor bei GCA Altium tätig und sind seit dem Zusammenschluss mit Houlihan Lokey im Jahr 2021 Teil des Teams am Standort Frankfurt.

Beide kamen durch die Fusion mit Altium ins Team

Michaela Pfeifenberger gehört zum globalen Industrial Tech Team und berät M&A-Transaktionen im Bereich Lager- und Fabrik-Automatisierung sowie Robotics. Ihre Karriere hatte sie 2007 bei der Investmentbank C.W. Downer & Co. begonnen, die später in der spanischen Investmentbank Alantra aufging. Zu GCA Altium, wo sie Kunden im Industrial Tech Bereich beriet, wechselte Pfeifenberger Anfang 2021. Der Schwerpunkt der studierten Betriebswirtin lag dabei vor allem auf der Digitalisierung und Automatisierung von industriellen Prozessen.

Verena Jacobs-Dinger bringt langjährige Erfahrung im Bankwesen mit. Bei der Deutschen Bank arbeitete sie in den Bereichen Corporate Finance sowie Structured and Leveraged Finance. Anschließend sammelte die Volkswirtin bei der Commerzbank Erfahrung in strukturierten Unternehmensfinanzierungen. Bevor Jacobs-Dinger 2020 zu Altium wechselte, war sie drei Jahre als Executive Director Acquisitions bei der Oldenburgischen Landesbank beschäftigt. Dort fokussiert sie sich auf Finanzierungen bei Private Equity-Transaktionen in der DACH-Region. Bei Houlihan Lokey konzentriert sich Verena Jacobs-Dinger als Managing Director im Segment Capital Markets/Debt Advisory auf Sponsor Finance in der DACH-Region.

Stärkung der Marktführerschaft

Vor fast genau einem Jahr hatte Houlihan Lokey bereits zwei M&A-Berater von GCA Altium zu Managing Directors befördert, knapp ein halbes Jahr nach der Fusion. Seit der Übernahme sieht sich die Investmentbank in Kontinentaleuropa als „unangefochtenen Marktführer bei Technologie-Transaktionen im Mittelstand“.

Nun will Houlihan Lokey diese Position mit den erfahrenen Bankerinnen weiter stärken. „Mein Glückwunsch geht an beide Kolleginnen, die in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg geleistet haben“, kommentierte Sascha Pfeiffer, Managing Director und Co-Head European Technology Group bei Houlihan Lokey, die Beförderungen.