Die Corporate-Finance-Beratung Lincoln International bekommt einen neuen Chef für das TMT-Geschäft in Deutschland: Milan Saric-Toplica steigt als Managing Director in München ein und übernimmt von dort aus die Leitung des Teams, das Kunden bei Deals in den Branchen Technologie/Medien/Telekommunikation berät. Als Schwerpunktsektoren innerhalb dieser Branche nennt Lincoln unter anderem Software, Cybersecurity und Internetplattformen. Lincoln-Deutschlandchef Michael Drill sieht in diesen Subsektoren dealseitig „weltweit ein hohes Momentum“.

Dass Lincoln und Saric ausgerechnet jetzt zusammenkommen, könnte an einer anderen Fusion innerhalb der Szene der M&A-Berater liegen, der Übernahme von GCA Altium durch Houlihan Lokey.