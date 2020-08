Lincoln verliert M&A-Berater an Raymond James

Das Personalkarussell in der M&A-Beraterbranche dreht sich wieder: Wie FINANCE erfahren hat, wechseln die beiden M&A-Berater Tobias Ramminger und Sherif Abdel-Aziz von Lincoln International zum Wettbewerber Raymond James. Beide steigen am heutigen Montag in das Diversified-Industrials-Team ein.



Dieses Team ist bei Raymond James im europäischen Investmentbanking angesiedelt und auf die Sektoren industrielle Technologie und Automatisierung spezialisiert. Insgesamt arbeiten weltweit 68 Professionals im Diversified-Industries-Team von Raymond James. Im europäischen Industrials-Team sind 16 M&A-Berater an den Standorten Frankfurt, München und London tätig. Über alle Teams hinweg sind in Deutschland inklusive Ramminger und Abdel-Aziz 19 Seniors angestellt.