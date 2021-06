Am Anfang des Weges dorthin steht das Target-Screening. Voraussetzung dafür ist die Definition eines klaren Profils, das ein Übernahmeziel erfüllen muss. Dazu gehören zum Beispiel eine für den Käufer machbare finanzielle Größenordnung von Target oder Kaufpreis, die Komplexität des Deals (etwa die Neuartigkeit des Targets), die Beschränkung auf strategisch wichtige Regionen und Produktgruppen sowie die strategischen Ziele, die ein M&A-Deal erreichen muss, zum Beispiel das Heben von Synergien oder die Stärkung des Geschäftsmodells. Last but not least rät Rühle auch noch, zu definieren, wie innovativ ein gutes Target sein soll und welche Art der Integration der Käufer anstrebt.