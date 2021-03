Capitalmind eröffnet ein eigenes Büro in Zürich, um im Schweizer Markt Fuß zu fassen: Wie FINANCE vorab erfahren hat, übernimmt die M&A-Beratung gemeinsam mit dem Corporate-Finance-Team um den M&A-Berater Markus Decker den Beratungsarm des Mitwettbewerbers Affentranger Associates im Rahmen einer Nachfolgelösung. Decker, Managing Partner bei Affentranger, wird das Schweizer Büro gemeinsam mit Thomas Ellenberger leiten.



Ellenberger ist derzeit noch Managing Partner bei der Schweizer Corporate-Finance-Beratung SBDS und steigt in gleicher Position bei Capitalmind in Zürich ein. Nicht Teil des Carve-outs ist der Investmentarm von Affentranger, der primär Turnaround- oder Venture-Kapital bereitstellt. Dieser wird wie bisher weitergeführt. Gegründet wurde die M&A-Beratung von dem Ex-UBS-Banker Anton Affentranger.



Wie Capitalmind von dem Deal profitieren will und welche Regionen die M&A-Beratung als nächstes ins Visier nimmt, berichtet Ervin Schellenberg, Geschäftsführender Gesellschafter der M&A-Beratung exklusiv bei FINANCE.