M&A-Beratung IMAP gibt Anteilsmehrheit ab

Der verbleibende Anteil von 24,9 Prozent soll langfristig im Vorstand der M&A-Beratung liegen: „Für uns ist es sehr wichtig, dass wir künftig nicht als Abteilung einer Bank auftreten, sondern weiterhin unabhängig im Markt positioniert sind und unternehmerisch agieren können“, sagt Carsten Lehmann, der 2016 vom Bankhaus Lampe zu IMAP kam. Steige künftig ein IMAP-Vorstand aus, so sollten dessen Anteile zwischen den weiteren Vorständen und dem etwaigen Nachfolger aufgeteilt werden. Die vier amtierenden IMAP-Vorstände hätten derzeit alle noch Verträge mit mehrjähriger Laufzeit.



IMAP hat in den vergangenen drei Jahren eigenen Aussagen zufolge jährlich mehr als 20 Transaktionen abgeschlossen und war bei mehr als 80 Prozent der M&A-Deals für die Seite der Verkäufer mandatiert.



Der neue Großaktionär Frankfurter Bankgesellschaft hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt eine Tochterbank in Frankfurt sowie das einzige Multi-Family-Office der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Gruppe verwaltet nach eigener Aussage rund 12 Milliarden Schweizer Franken, Alleineigentümer der Frankfurter Bankgesellschaft ist die Helaba. Die Frankfurter Bankgesellschaft kooperiert eigenen Angaben zufolge mit rund 70 Prozent der knapp 380 Sparkassen in Deutschland.



