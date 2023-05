Last but alles andere als least, das trifft in diesem Jahr auf Rainer Langel zu. Zwar bildet der Deutschlandchef der australischen Investmentbank Macquarie im diesjährigen Ranking der Top-10-Dealmaker, das FINANCE in Kooperation mit dem Datenanbieter Mergerlinks jährlich exklusiv veröffentlicht, das Schlusslicht. Doch nur wenigen seiner Konkurrenten ist der Einzug in die League Tables in den vergangenen Jahren so kontinuierlich gelungen wie ihm.

So sicherte sich der Macquarie-Deutschlandchef beispielsweise 2020 den ersten Platz und belegte 2021 Rang 4. Das macht Langel zu einem der namhaftesten Vertreter der M&A-Zunft in Deutschland. Dies unterstreicht auch sein Ruf innerhalb der Community. „Für mich ist Rainer Langel zusammen mit Wolfram Schmerl einer der zwei wirklichen großen Namen in Sachen Private-Equity-Beratung“, fasst ein Weggefährte zusammen, der jedoch nicht namentlich genannt werden möchte.