Das sind Deutschlands Top-Dealmaker 2021

Das M&A-Geschäft läuft, das Private-Equity-Geschäft brummt (vor allem im deutschen Midmarket), aber die ganz großen und spektakulären Deals mit deutscher Beteiligung blieben im vergangenen Jahr aus.

Zu den größten Private-Equity-Deals hierzulande zählten die Übernahme des Immobilienkonzerns Alstria Office durch Brookfield sowie der Verkauf von Birkenstock an L Catterton aus dem Umfeld des LVMH-Konzerns.

Unter den strategischen Käufern sticht die Übernahme der Deutschen Wohnen durch Vonovia heraus. Über 10 Milliarden Euro schwer war auch der Eigentümerwechsel des deutschen Immobilienunternehmens Akelius, das von einem schwedischen an einen norwegischen Konzern ging. Mit einem Wert von rund 7 Milliarden Euro folgt im Ranking die Übernahme des Autozulieferers Hella durch den französischen Konkurrenten Faurecia.

Das Ausbleiben von Mega-Deals hat dazu geführt, dass es an der Spitze der einschlägigen League Tables eng zugeht. Das gilt für die M&A-Berater und die Kanzleien, aber auch für die Köpfe hinter den Deals. In Kooperation mit Mergerlinks veröffentlicht FINANCE die Top 10 der besten Dealmaker 2021 in Deutschland: Diese zehn Investmentbanker und Wirtschaftsanwälte haben das höchste M&A-Volumen bewegt.