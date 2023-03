Der Dax40 war bislang mit einer Ausnahme das Jagdrevier der Big Four. Grant Thornton wildert nun in fremden Gefilden und sichert sich das Mandat der Porsche Automobil Holding. Damit wird das Next-Seven-Haus wie angekündigt nach BDO der erst zweite Wirtschaftsprüfer, der die Phalanx der Big Four durchbricht. Entsprechend groß ist die Freude bei Grant Thornton.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Porsche SE, mit uns als Abschlussprüfer zusammenzuarbeiten“, zeigte sich Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Grant Thornton, erfreut im Gespräch mit FINANCE, und erklärt, ob der Jagdtrieb des Next-Seven-Wirtschaftsprüfers nach Dax40-Konzernen damit fürs erste befriedigt ist.