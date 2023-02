Mazars wächst zum vierten Mal in Folge zweistellig

Als erstes Next-Seven-Haus – jene sieben Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland, die das Verfolgerfeld der Big Four darstellen und mehr als 100 Millionen Euro umsetzen – hat Mazars die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende August 2022) vorgelegt. Dabei ist Mazars erneut zweistellig gewachsen, es ist bereits das vierte Mal in Folge.

Insgesamt legte der mittelständische Prüfer und Berater um 14 Prozent auf 233,1 Millionen Euro zu. Damit schlägt Mazars das Wachstum aus dem Vorjahr, was bei 12 Prozent lag. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft erstmals die 200-Millionen-Marke geknackt. Mit der jüngsten Entwicklung festigt Mazars die Position als Nummer 8 in Deutschland – und daran dürfte sich so bald auch vermutlich nichts ändern.