Mazars gewinnt Philipp Killius als Nachhaltigkeits-Chef

Environmental, Social, Governance – kurz ESG: Diese drei Buchstaben sind längst zu einem der zentralen Treiber für die Transformation von Unternehmen geworden. Und wie ihre Klienten kommen auch Prüfer und Berater am Thema Nachhaltigkeit nicht mehr vorbei. Das gilt freilich auch für Mazars. Nun will die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft das Geschäftsfeld ausbauen und holt dafür Philipp Killius als Partner und Head of Sustainability/ESG an Bord.

Killius wechselt von Kirchhoff Consult an den Hamburger Standort des Next-Six-Hauses und bringt ein einen Teil seines bisherigen Teams mit. Bei Kirchhoff war er seit 2006 ebenfalls als Partner und Head of Sustainability tätig. Laut Mazars gilt Killius als ausgewiesener Nachhaltigkeits-Experte und bringt rund zwanzig Jahre Praxiserfahrung in der Beratung und Prüfung von DAX-Unternehmen, dem gehobenen Mittelstand sowie familiengeführten Unternehmen mit.

Next-Six-Haus treibt Ausbau im Feld Nachhaltigkeit voran

Das Thema Nachhaltigkeit und vor allem der Klimawandel verlangen von der Wirtschaft eine grundlegende Transformation. „Das intelligente Zusammenspiel von ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen ist entscheidend für den Unternehmenserfolg und wird von den Stakeholdern auch aktiv eingefordert“, erläutert Killius.

Bei Mazars soll der Neuzugang gemeinsam mit dem bestehenden Nachhaltigkeitsteam unter anderem die Leistungen der verschiedenen Fachbereiche innerhalb der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft miteinander verknüpfen und das Geschäftsfeld Sustainability/ESG weiter ausbauen, teilt das Next-Six-Haus mit.

Mazars: nichtfinanzielle Berichterstattung im Fokus

Besonderes Augenmerkt legt Mazars auf die Beratung rund um die nichtfinanzielle Berichterstattung nach der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie zur gesetzeskonformen Gestaltung nachhaltiger Lieferketten und den kapitalmarktrelevanten Themen Sustainable Finance und ESG-Ratings. Auch die verstärkte Unterstützung der Prüfungsteams rund um ESG-Audits und ESG-Due-Diligence-Prozesse soll das Team um Killius ausbauen.

Mit Philipp Killius habe Mazars einen Experten gewonnen, der „unseren multidisziplinären Beratungsansatz in den Bereich Sustainability bzw. ESG weiter vorantreibt“, sagt Pierre Zapp, Partner und Mitglied des Management Boards bei Mazars.

Besonders von der CSRD, die Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung im Lagebericht zu verorten und entsprechend prüfen zu lassen, verspricht sich Mazars künftig weitere Aufträge, wie Christoph Regierer, Sprecher des Management Boards von Mazars in Deutschland Anfang des Jahres anlässlich der Präsentation des Geschäftszahlen für 2021 erläutert hatte.

Neben dem Fokusthema Nachhaltigkeit ergänzt Mazars zudem sein Financial-Advisory-Team sowie den Servicebereich Accounting & Outsourcing Solutions (AOS) mit weiteren Partnern. So verstärken Henrik Frauen und André Urlaub die Transaktionsberatung, Veronika Lobinger das AOS-Team des Prüfungs- und Beratungshauses.

