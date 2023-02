Johannes Huth wird EMEA-Chairman bei KKR

Bei KKR verändert sich die Führungsstruktur: Johannes Huth soll für die Investmentgesellschaft künftig als Chairman für die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) fungieren. Zuletzt war Huth, der bereits seit 24 Jahren für KKR tätig ist und nach den Aussagen der Private-Equity-Gesellschaft maßgeblich an dem Aufbau des Geschäfts in Europa beteiligt war, als Partner und Head von KKR EMEA tätig.

Johannes Huth begleitete namhafte deutsche Deals

Huth war auch an einer Vielzahl von Investments in Deutschland beteiligt, darunter Wincor Nixdorf, Zumtobel, Demag Holdings, MTU Aero Engines, Kion Group, ProSiebenSat1, SoftwareOne, Hensoldt oder Axel Springer. Er ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender bei Hensoldt und Mitglied im Aufsichtsrat von Axel Springer.

In seiner neuen Funktion als EMEA-Vorsitzender soll Huth weiterhin Deals im Bereich M&A für die New Yorker abschließen und den Ausbau des europäischen Geschäfts vorantreiben. Die Vertiefung der Beziehungen von KKR zu Branchen- und Managementteams und die Unterstützung von Portfoliounternehmen gehören ebenfalls zu seinen künftigen Aufgaben.

„Ich bin sehr stolz auf die Erfolgsbilanz, die wir für unser EMEA-Geschäft und unsere starke Führungsposition aufgebaut haben, und ich freue mich darauf, meine Zeit und Energie wieder auf die Unterstützung des Teams und das zu konzentrieren, was mir am meisten Spaß macht – das Investieren“, sagte Huth über zu seiner Ernennung.

„Johannes hat mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, uns beim Aufbau eines führenden Multi-Asset-Class-Geschäfts in Europa zu unterstützen. Wir freuen uns, ihn in dieser neuen Rolle willkommen zu heißen“, sagen Joe Bae und Scott Nuttall, die sich die Rolle als CEO bei den Amerikanern teilen, zu der Veränderung von Huth.

Philipp Freise berichtet nicht mehr an Johannes Huth

Neben der neuen Rolle von Johannes Huth stellen sich die New Yorker auch in ihrem amerikanischen Geschäft neu auf: Nate Taylor und Pete Starvos, die bisher zusammen das Private-Equity-Geschäft in Amerika verantwortet hatten, werden zu Global Co-Heads of Private Equity bei KKR.

An diese beiden – und nicht mehr an Johannes Huth – werden denn auch Philipp Freise und Mattia Caprioli direkt berichten. Sie sind seit Oktober 2019 als Co-Leiter des europäischen PE-Geschäfts tätig, zuvor war Johannes Huth in dieser Position tätig.

Das Private-Equity-Geschäft hat sich laut Unternehmensangaben seit 2019 nahezu verdoppelt. Stand 31. Dezember 2022 umfasste das PE-Geschäft ein Volumen von 165 Milliarden US-Dollar und 200 Portfoliounternehmen, die von rund 300 Investmentexperten betreut werden. Der Fokus liegt dabei auf mittelständischen Unternehmen im Healthcare- und Technologiesektor.