Neue Geschäftsführer für Afinum: Gleich zwei neue Gesichter ergänzen die Geschäftsführung des Private-Equity-Investors. Mit Philipp Schülin und Anton Bergmann beruft Afinum zwei erfahrene Manager an die Spitze des Unternehmens. Die bisherigen alleinigen Geschäftsführer und Gründer Thomas Bühler und Gernot Eisinger, beide seit 22 Jahren in ihrer Funktion tätig, bleiben zunächst weiterhin Teil des Vorstandes.

Afinum-Manager Schülin und Bergmann steigen auf

Kein ganz neues Gesicht bei Afinum ist der erste Aufsteiger: Philipp Schülin ist bereits seit 20 Jahren Mitarbeiter bei Afinum. Er verantwortete bisher als Senior Partner und Geschäftsführer die Management-Gesellschaft in Zürich über mehrere Fonds-Generationen hinweg. Nach seiner langjährigen Erfahrung in der Schweiz steigt er nun in den Vorstand der Muttergesellschaft in München auf. Vor seiner Zeit bei Afinum war Schülin seinem „Linkedin“-Profil zufolge unter anderem Partner bei dem Finanzinvestor Equatis tätig sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Beratungshaus Helbling.

Deutlich kürzer, nämlich seit drei Jahren, ist der designierte Co-Geschäftsführer Anton Bergmann im Unternehmen. Der gelernte Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist CFO und Leiter des Geschäftsbereichs ESG und Compliance bei Afinum. Zuvor war Bergmann beim Big-Four-Haus KPMG beschäftigt, bei dem er überwiegend Börsengänge und M&A-Transaktionen betreute. Seinem Profil bei dem Karrierenetzwerk „Linkedin“ zufolge hatte Bergmann auch eine Station im M&A-Bereich des Wettbewerbers PwC.

Afinum will weitere Professionals befördern

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung ist ein erster Schritt in der Nachfolgeregelung umgesetzt worden, teilt Afinum mit. In den nächsten Monaten sei die schrittweise Übergabe der Aufgaben an die nächste Generation von Partnern geplant. Ende des Jahres sollen zudem zwei weitere Geschäftsführer, Kai Roolf und Burkhard von Wangenheim, berufen werden. Roolf und von Wangenheim sind beide derzeit Partner bei Afinum.

Dazu, ob sich die bisherigen Geschäftsführer Bühler und Eisinger spätestens Ende dieses Jahres ganz aus dem Unternehmen zurückziehen werden, wollte man sich auf Nachfrage der FINANCE-Redaktion zu diesem Zeitpunkt noch nicht äußern.