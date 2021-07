Abschlussprüfung: Fehler finden nicht erwünscht

Aber reicht das? Vieles wurde schon vor dem aktuellen Gesetz diskutiert, teilweise – wie etwa die Prüferrotation oder eine stärkere Trennung von Prüfung und Beratung – schon in Maßnahmen umgesetzt. Liegen die Probleme vielleicht woanders, womöglich tiefer?



Ein Ansatzpunkt sind die teils problematischen Arbeitsbedingungen, die Fehler bei der Prüfung begünstigen können, wie Praktiker berichten. Theorie und Praxis klaffen im Prüfungsalltag oft auseinander. Abschlussprüfer geben nach außen den Eindruck strenger Kontrolleure, die monatelang die Zahlen eines Unternehmens durchleuchten und auf Basis umfangreicher Untersuchungen schließlich ein Testat vergeben. Das ist für Anleger ein wichtiges Signal für die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens. Doch im Arbeitsalltag existiert ein großes Problem: „Eigentlich will niemand so richtig, dass man Fehler in den Zahlen des Unternehmens findet“, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin einer Big-Four-Gesellschaft, die anonym bleiben möchte. „Denn das sorgt sowohl beim Unternehmen als auch beim Wirtschaftsprüfer nur für Probleme.“