Audit & Tax-News: Ebner Stolz, Mazars, Corona-Folgen

Der Frankfurter Standort von Ebner Stolz hat mit Marco Brinkmann die steuerliche Beratung im Bereich Financial Services weiter ausgebaut. Der 48-Jährige ist spezialisiert auf die Beratung von Banken und Finanzdienstleistern, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Private Equity sowie Versicherungsunternehmen. Sein Fokus liegt dabei unter anderem auf der Besteuerung von Finanzinstrumenten und Investmentfonds.



Zuvor war Marco Brinkmann bei dem Big-Four-Haus EY und bei KPMG in der finanzsteuerlichen Beratung tätig. Den Bereich Financial Services hatte Ebner Stolz zuletzt unter anderem mit Andreas Serafin, Marc Lilienthal und Ludger C. Verfürth verstärkt. In an allen 14 Standorten sind nun mehr als 80 Berater im Bereich Financial Services tätig.