Audit & Tax-News: RSM, Warth & Klein, WTS

Die mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft RSM hat ihren ersten Standort in Mannheim eröffnet. Damit erweitert RSM die Anzahl der Niederlassungen in Deutschland auf 16. Leiter des neuen Büros ist der Wirtschaftsprüfer und Partner Arno Kramer.



Dem Branchenportal „Juve“ zufolge wird der Standort zunächst mit sechs Personen starten, die allesamt Steuerberater sind. Bis 2022 will die Gesellschaft in Mannheim rund 60 Mitarbeiter beschäftigen. „Das Potenzial der Region, unsere schon jetzt dort beheimateten Mandanten und unser starkes internationales RSM-Netzwerk werden dazu beitragen, unser gesetztes Ziel zu erreichen“, erklärt Santosh Varughese, Mitglied des Management Committees von RSM in Deutschland. RSM ist aktuell die elfgrößte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland, hat sich aber zum Ziel gesetzt, in die Top 10 aufzusteigen.