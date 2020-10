Das bringt die digitale Abschlussprüfung

Der digitale Fortschritt geht oft einher mit Automatisierungsprozessen, und so ist es auch in der Wirtschaftsprüfung: Ein Drittel der Befragten erwartet, dass der Automatisierungsgrad der Abschlussprüfung in den kommenden fünf Jahren bei über 50 Prozent liegen wird. Im vergangenen Jahr hatten die Befragten den Automatisierungsgrad noch mit lediglich bis zu 25 Prozent angegeben.

Ein hoher Automatisierungsgrad wäre die Grundlage für Realtime-Audits – also ständig mitlaufende Prüfungen. Das könnte wiederum anlassbezogene Abschlussprüfungen wie bei Zukäufen, Abspaltungen oder Börsengängen ermöglichen, die stärker auf die Stakeholder zugeschnitten sind. Individuellere Prüfungsleistungen könnten nach Ansicht von PwC ein neuer Differenzierungsfaktor im Wettbewerb der WP-Gesellschaften sein.