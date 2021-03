Greensill: Prüfer Ebner Stolz gerät ins Visier der Bafin

Im Greensill-Skandal rückt nun auch der Abschlussprüfer Ebner Stolz ins Visier der Behörden: Offenbar will die Finanzaufsicht Bafin ein Verfahren gegen das Next-Ten-Haus wegen möglicher Mängel bei der Abschlussprüfung der Greensill Bank einleiten. Das berichtet die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf Insider. Die Bafin soll „erhebliche Zweifel“ daran haben, dass die Prüfung der Bremer Bank korrekt abgelaufen sei, so der zitierte Insider.



Zuständig für die Durchführung dieses Verfahrens wäre die Abschlussprüferaufsichtsstelle APAS. Auf Nachfrage von FINANCE bestätigte die APAS, am 11. März eine Mitteilung mit Bezug zur Greensill Bank AG von der Bafin erhalten zu haben. Details zum Inhalt der Mitteilung gab die Behörde nicht bekannt, und erklärte nur allgemein: „Wir haben den gesetzlich festgelegten Auftrag, die Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten von Abschlussprüfern im Zusammenhang mit der Durchführung gesetzlicher Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse zu prüfen.“ Dazu gehöre auch die Greensill Bank AG.